ЦИК одобрил еще два вопроса пенсионного референдума

ЦИК России одобрил формулировки еще двух вопросов о повышении пенсионного возраста для вынесения их на всероссийский референдум.

Как передает "Интерфакс", это вопросы от областных подгрупп инициативных групп в Нижегородской и Вологодской областей.

8 августа члены ЦИК одобрил формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп.

В Мосгоризбиркоме первой получила регистрацию инициативная группа "справороссов" муниципального депутата Ильи Свиридова. Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом ЦИК и его председатель Элла Памфилова "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.