В Прикамье мать расправилась с дочерью, тело нашел брат погибшей

В Чайковском разыгралась кровавая драма: мать якобы зарезала собственную дочь. Тело сестры обнаружил сын подозреваемой, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, вечером 9 августа житель Чайковского пришел домой и обнаружил сестру убитой. Он вызвал полицию, которая вскоре задержала мать молодого человека, ей вменили убийство. Якобы мать и дочь часто ссорились, один из конфликтов кончился бойней: женщина изрубила дочь топором. После нападения она попыталась сбежать, однако утром 10 августа ее задержали вИжевске

"Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемая задержана. Мотивы преступления выясняются", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.