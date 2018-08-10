В Екатеринбурге продолжается розыск напавших на главреда "Областной газеты"

Следственный комитет рассказал о работе по уголовному делу о нападении в Екатеринбурге на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина.

Напомним, 12 апреля Полянин был жестоко избит арматурой возле своего дома. Сам журналист считает, что нападение связано со статьей о "коммунальных войнах", которая вышла в его издании. Расследование находится на контроле Генпрокуратуры.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, дело расследуется по статье 213 УК РФ (хулиганство): изъяты и анализируются записи камер наружного видеонаблюдения в районе места преступления, также направлены необходимые поручения в органы полиции по установлению подозреваемых.

Дмитрий Полянин

Уже проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что Полянину нанесены побои, которые по степени тяжести не расцениваются как причинившие вред здоровью. Следователи намерены получить детализацию телефонных соединений всех, кто находился в районе места преступления.

Розыск злоумышленников продолжается.

Напомним, недавно расследование уголовного дела о нападении на Дмитрия Полянина продлили до 13 сентября.