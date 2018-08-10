В Екатеринбурге продолжается розыск напавших на главреда "Областной газеты"

в этот день
10.08.18
16:12
В Екб.18:12
Помощник Путина предложил изъять сверхдоходы металлургов
Памятник Сталину, найденный в пруду, установят на центральной улице Кусы
Минпромторг РФ привлекли к "реанимации" БЭМЗа
Главное
Медведев предложил принять "горькое лекарство" пенсионной "реформы"

Тема дня
Предложение Белоусова: "Cоберём налог на лапти и побьём крымского хана" Изъять из сверхприбыли крупного бизнеса и направить на выполнение майского указа президента более 500 млрд руб. предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. В списке предложенных компании металлургии и химии. Удастся ли реализовать предложение, будет ли мера правильной и станет ли это первым шагом к тому, чтобы брать с "неприкасаемых"?
10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
"Оценка – отвратительно": жители Североуральска оценили действия властей при ЧП с водой
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 261

В Екатеринбурге продолжается розыск напавших на главреда "Областной газеты"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2005) | Фото: safecity.ru

Следственный комитет рассказал о работе по уголовному делу о нападении в Екатеринбурге на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина.

Напомним, 12 апреля Полянин был жестоко избит арматурой возле своего дома. Сам журналист считает, что нападение связано со статьей о "коммунальных войнах", которая вышла в его издании. Расследование находится на контроле Генпрокуратуры.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, дело расследуется по статье 213 УК РФ (хулиганство): изъяты и анализируются записи камер наружного видеонаблюдения в районе места преступления, также направлены необходимые поручения в органы полиции по установлению подозреваемых.

полянин дмитрий павлович главный редактор областной газеты(2017)|Фото: Накануне.ru

Дмитрий Полянин

Уже проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что Полянину нанесены побои, которые по степени тяжести не расцениваются как причинившие вред здоровью. Следователи намерены получить детализацию телефонных соединений всех, кто находился в районе места преступления.

Розыск злоумышленников продолжается.

Напомним, недавно расследование уголовного дела о нападении на Дмитрия Полянина продлили до 13 сентября.

Другие новости по темам: Полянин, избили, нападение, дело, расследование
10.08.2018 14:24 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:24 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.08.2018 08:40 Мск
Расследование дела о нападении на главреда "Областной газеты" продлили до сентября

Ранее 24.05.2018 11:52 Мск
Генпрокуратура взяла на контроль дело о нападении на главреда "Областной газеты"

Ранее 18.05.2018 08:53 Мск
"Преступники еще на свободе". Дело о нападении на главреда "Областной газеты" передано в СКР

Ранее 19.04.2018 12:59 Мск
Главного редактора "Областной газеты", которого избили арматурой, выписали из больницы

Ранее 16.04.2018 15:55 Мск
В Екатеринбурге возбуждено дело по факту нападения на главного редактора "Областной газеты"

Ранее 14.04.2018 19:12 Мск
Юрий Пономарев взял на контроль расследование нападения на редактора "Областной газеты"

Ранее 13.04.2018 14:42 Мск
Союз журналистов России проследит за расследованием дела о нападении на журналиста в Екатеринбурге

Ранее 13.04.2018 10:38 Мск
СКР проверяет версию о том, что нападение на редактора "Областной газеты" в Екатеринбурге может быть связано с его работой

Ранее 13.04.2018 08:27 Мск
В Екатеринбурге главного редактора "Областной газеты" избили арматурой у подъезда








Добавить комментарий:

В Екатеринбурге продолжается розыск напавших на главреда "Областной газеты"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+