В Екатеринбурге три автобусных маршрута поменяют движение из-за ремонта Макаровского моста

В Екатеринбурге изменится схема движения автобусов № 024, 043 и 045 в связи с реконструкцией моста через реку Исеть и ограничениями движения на перекрестке улиц Бориса Ельцина – Челюскинцев. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, изменения будут действовать с вечера 10 августа до 6.00 17 августа.

Маршрут №024 будет двигаться с хладокомбината №3 до 2-ой Новосибирской – по улицам Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – проспекту Ленина – 8 марта – далее по существующей схеме. А в обратную сторону - по 8 марта – проспекту Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Стрелочников – далее по существующей схеме движения.

Маршрут №043 будет передвигаться с ЖД вокзала до поселка Северка – по маршруту. А на обратном пути проедет по проспекту Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев.

Маршрут №045 будет отъезжать от ЖД вокзала до НПЦ Онкология – по Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – проспекту Ленина – далее по существующей схеме движения.

Напомним, на перекрестке улиц Бориса Ельцина – Челюскинцев перекрытие дорог будет проходить в два этапа: вечером 10 августа до 17 августа закроют четную сторону Челюскинцев с пересечением Бориса Ельцина, а с 19 по 30 августа ограничат движение на перекрестке улиц Бориса Ельцина – Челюскинцев.