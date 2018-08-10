В Челябинске ищут пузатого педофила с короткими волосами

Правоохранительные органы Челябинска разыскивают мужчину 45-55 лет, который напал на несовершеннолетнюю девочку и совершил преступление против ее половой неприкосновенности.

Инцидент произошел днем 16 июля в лесу возле карьера Изумрудный, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Мужчина крупного телосложения, с животом, рост около 180-190 см, волосы очень короткие, редкие, седые, кожа загорелая, по национальности русский, без татуировок, усов, бороды и очков.

Был одет в широкие спортивные штаны светло-бежевого цвета, однотонную темно-зеленую футболку с коротким рукавом и округлой горловиной.