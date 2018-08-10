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экономика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
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Агитация за спасибо? В Екатеринбурге неизвестная организация раздаёт листовки в поддержку "Единой России"
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агитация в Екатеринбурге (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге уже который день продолжается агитация по повышению рейтинга партий. Выборы депутатов в городскую думу уральской столицы пройдут 9 сентября: людям предстоит выбрать партию, а также одного из кандидатов-одномандатников.

Так, например, некая организация "Гражданский корпус" начала раздавать на улицах листовки, в которых говорится о положительном влиянии ЧМ-2018 по футболу на развитие города, а уральцы готовы поручить благоустройство спальных районов партии "Единая Россия", передаёт корреспондент Накануне.RU.

агитация в Екатеринбурге(2018)|Фото: Накануне.RU

По словам политолога Александра Пирогова, задача таких листовок - максимально накрутить "электробилити" (готовность избирателей голосовать за победителя).

"Цель таких листов - склонить людей на сторону большинства, т.е. продемонстрировать некое коллективное мнение на тему того, кто победит на этих выборах. Например, я могу голосовать за Владимира Жириновского, но при этом понимаю, что победит Владимир Путин. Задача листовки - склонить неопределившихся людей в строну известной партии, которую знают все. Эти цифры и опросы как раз и рассчитаны на то, чтобы оказать влияние", - пояснил Пирогов.

Отметим, что распространителем этих листовок не является партия "Единая Россия". Но эксперт уверен, что совершенно не обязательно выпускать брошюры от реальной организации.

"Не важно, какое выбрано прикрытие, а важно то, что у людей останется после прочтения этой информации в голове - цифры и несколько фраз", - добавил политолог.

В пресс-службе "Единой России" были удивлены и не знали о существовании этой брошюры - обещали прокомментировать чуть позднее.

Другие новости по темам: агитационный период, Екатериинбург, политика, единая россия
10.08.2018 14:21 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:21 Екб

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Агитация за спасибо? В Екатеринбурге неизвестная организация раздаёт листовки в поддержку "Единой России"
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