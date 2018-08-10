Агитация за спасибо? В Екатеринбурге неизвестная организация раздаёт листовки в поддержку "Единой России"

В Екатеринбурге уже который день продолжается агитация по повышению рейтинга партий. Выборы депутатов в городскую думу уральской столицы пройдут 9 сентября: людям предстоит выбрать партию, а также одного из кандидатов-одномандатников.

Так, например, некая организация "Гражданский корпус" начала раздавать на улицах листовки, в которых говорится о положительном влиянии ЧМ-2018 по футболу на развитие города, а уральцы готовы поручить благоустройство спальных районов партии "Единая Россия", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам политолога Александра Пирогова, задача таких листовок - максимально накрутить "электробилити" (готовность избирателей голосовать за победителя).

"Цель таких листов - склонить людей на сторону большинства, т.е. продемонстрировать некое коллективное мнение на тему того, кто победит на этих выборах. Например, я могу голосовать за Владимира Жириновского, но при этом понимаю, что победит Владимир Путин. Задача листовки - склонить неопределившихся людей в строну известной партии, которую знают все. Эти цифры и опросы как раз и рассчитаны на то, чтобы оказать влияние", - пояснил Пирогов.

Отметим, что распространителем этих листовок не является партия "Единая Россия". Но эксперт уверен, что совершенно не обязательно выпускать брошюры от реальной организации.

"Не важно, какое выбрано прикрытие, а важно то, что у людей останется после прочтения этой информации в голове - цифры и несколько фраз", - добавил политолог.

В пресс-службе "Единой России" были удивлены и не знали о существовании этой брошюры - обещали прокомментировать чуть позднее.