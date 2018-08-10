Пермского активиста, обвиняемого в отрицании холокоста, поддержали Стрелков, Делягин и Мухин

В поддержку пермского активиста Романа Юшкова, которого судят за отрицание холокоста, высказались историк и писатель Юрий Мухин, лидер движения "Новороссия" Игорь Стрелков, экономист Михаил Делягин, передает корреспондент Накануне.RU.

Мухин написал в своем "Живом журнале" большой пост, в котором обратился к присяжным, которые будут рассматривать дело Юшкова. По его мнению, судят пермяка якобы только потому, что "бывшие сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью, направленные на противодействие экстремизму, должны приводить в суды людей, вся вина которых – в том, что они где-то что-то сказали, иначе этих силовиков надо будет уволить из-за отсутствия для них работы".

"Из-за этого Юшков и является тем, кто должен отсидеть в тюрьме, чтобы объяснить зарплату, которая выплачена борцам со свободой слова в России", - полагает Мухин.

Стрелков на своей странице в соцсети рассказал, что "по более-менее адекватным подсчетам, было уничтожено около 600-800 тыс. человек еврейской национальности или с примесью еврейской крови".

Делягин же выступил по делу Юшкова на своем официальном сайте. Экономист говорит, что "активиста "прессуют" и судят за то, что он сказал что-то в том духе, что было бы неплохо посчитать число жертв холокоста".

"Теперь его за это судят как за отрицание холокоста. В Российской Федерации! Не в Германии, не в Израиле. Так что, когда мы говорим о проблемах, которые есть в Великобритании, в США, в Испании, когда мы слышим о проблемах Европы, мы с вами должны понимать, что нам до этих проблем расти еще очень далеко", - размышляет Делягин.

Напомним, дело в отношении активиста заведено по подозрению в возбуждении ненависти или вражды и в реабилитации нацизма. По словам Юшкова, причины преследования – его общественная деятельность. Он склонен связывать появление дела со своей позицией против общины "Хабад Любавич".