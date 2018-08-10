Силовики устраивают масштабный праздник в свердловском городе

В это воскресенье, 12 августа, на центральном стадионе "Старт" в Первоуральске состоится праздник силовых структур "Служба – дни и ночи".

Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, жителей и гостей города ждет выставка спецтехники и вооружения, показательные выступления сотрудников городского отдела полиции, спецподразделений ОМОНа Национальной гвардии, ГУФСИН, МЧС, городской службы спасения и станции скорой медицинской помощи.

По данным полковника Горелых, все посетители праздника смогут узнать полезную информацию от сотрудников первоуральского военного комиссариата и судебных приставов. После этого состоится матч по мини-футболу среди команд силовых структур и увлекательные спортивные состязания по перетягиванию каната, армрестлингу, а также семейная эстафета "Мама, папа, я – спортивная семья".

На территории стадиона будет работать полевая кухня. Начало праздника в 11 часов, приглашаются все желающие.