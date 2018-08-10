Обвиняемая в шпионаже Цуркан останется под арестом до 14 ноября

Суд продлили срок ареста экс-члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, до 14 ноября, передает ТАСС.

В начале заседания Цуркан заявила, что имеет российское гражданство. Источники агентства сообщили, что ранее она получила паспорт Румынии, отказавшись от гражданства Молдавии.

Ранее адвокат Цуркан сообщил, что ее обвиняют в передаче спецслужбам Молдавии данных о российских энергетических компаниях.

Кроме того, в СМИ появлялась информация, что Цуркан подозревается в передаче Румынии сведений о переговорах по организации поставок электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса.

В конце июня стало известно об отстранении ее от должности.