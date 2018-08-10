На Южном Урале дело водителя "копейки", который сбил инспектора ДПС, передано в суд

в этот день
10.08.18
14:24
В Екб.16:24
Помощник Путина предложил изъять сверхдоходы металлургов
Минпромторг РФ привлекли к "реанимации" БЭМЗа
Никто не забыт? На мемориале Победы в Салехарде стерлись фамилии фронтовиков
Главное
Медведев предложил принять "горькое лекарство" пенсионной "реформы"

Тема дня
"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Доверие внутри страны утрачено - следует ждать удара извне Любому противнику легче бороться со страной, расколотой изнутри, не доверяющей своему правительству и усомнившейся в своем лидере. Если власть страны принимает и проводит решения, раскалывающие страну, имеющую сильного внешнего противника и стоящую перед угрозой обострения его давления, значит, эта власть либо некомпетентна, либо сознательно действует в интересах противника.
10.08.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
"Оценка – отвратительно": жители Североуральска оценили действия властей при ЧП с водой
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 256

На Южном Урале дело водителя "копейки", который сбил инспектора ДПС, передано в суд
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

мигалки ДПС ГИБДД (2016) | Фото:Накануне.RU

В октябре прошлого года 26-летнему Егору Александрину, который 30 сентября в селе Травники Чебаркульского района сбил инспектора ДПС, было предъявлено обвинение. Сейчас его дело передано в Челябинский областной суд, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Южного Урала.
Читайте также:

Молодой человек сам пришел в правоохранительные органы и оформил явку с повинной - ранее Александрин был объявлен в федеральный розыск.

Инцидент произошел в Чебаркульском районе - Александрин на "ВАЗ-2101" не остановился после законного требования полицейского и сбил его, через несколько дней инспектор от полученных травм скончался в больнице.

Санкция статьи 317 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.

Другие новости по темам: Травники, Южный Урал, инспектор, травма, розыск, ДПС, ГИБДД, обвинение
10.08.2018 13:37 Мск | Чебаркуль | Михаил Белокрылов
15:37 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.10.2017 15:22 Мск
На Южном Урале водителю "копейки", который сбил инспектора ДПС, предъявлено обвинение

Ранее 18.10.2017 16:07 Мск
На Южном Урале сбивший инспектора ДПС водитель "копейки", который был объявлен в федеральный розыск, сам пришел в полицию

Ранее 02.10.2017 12:16 Мск
На Южном Урале разыскивают водителя, который сбил инспектора ДПС








Добавить комментарий:

На Южном Урале дело водителя "копейки", который сбил инспектора ДПС, передано в суд
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+