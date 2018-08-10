На Южном Урале дело водителя "копейки", который сбил инспектора ДПС, передано в суд

В октябре прошлого года 26-летнему Егору Александрину, который 30 сентября в селе Травники Чебаркульского района сбил инспектора ДПС, было предъявлено обвинение. Сейчас его дело передано в Челябинский областной суд, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Южного Урала.

Молодой человек сам пришел в правоохранительные органы и оформил явку с повинной - ранее Александрин был объявлен в федеральный розыск.

Инцидент произошел в Чебаркульском районе - Александрин на "ВАЗ-2101" не остановился после законного требования полицейского и сбил его, через несколько дней инспектор от полученных травм скончался в больнице.

Санкция статьи 317 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.