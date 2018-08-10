РСПП заступился за металлургов: "Заработали сами!"

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил против идеи помощника президента РФ Андрея Белоусова изъять доходы у металлургов и производителей удобрений для исполнения "майского указа". В официальной позиции РСПП заявил, что компании заработали не на девальвации, а благодаря "системной работе", передает корреспондент Накануне.RU.

Белоусов, напомним, заявил о возможности изъятия 513,7 млрд руб. Основная часть приходится на "норильский никель" (114 млрд руб.), АЛРОСА (67,3 млрд руб.), СИБУР (65,2 млрд руб.), "Полюс Золото" (58,2 млрд руб.).

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин идею еще не поддержал. В РСПП считают, что делать этого не стоит: инициатива приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка. В официальном заявлении союза отмечено, что мера госрегулирования доходов "ликвидирует стимулы для развития производства".

Есть у профобъединения вопросы к расчету налоговой нагрузки, приведенному Белоусовым: "В расчете налоговой нагрузки необходимо исключить результаты деятельности зарубежных активов, а также учитывать неналоговые платежи, социальные отчисления, НДФЛ, применяемые к так называемым "сверхдоходам".

Помощник президента, напомним, аргументировал меру тем, что компании сумели получить прибыль благодаря конъюнктуре рынка - то есть девальвации российской валюты в 2017 г. В РСПП чситают, что изменение курса валюты имело ограниченный вао времени эффект: "И те результаты, за которые теперь накажут наиболее успешных, достигнуты отнюдь не подарками от рынка, а системной работой этих компаний".