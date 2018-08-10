44-летняя россиянка найдена мертвой в отеле на Кипре

В отеле курортного города Пафос на острове Кипр обнаружено тело 44-летней россиянки, сообщает Cyprus Mail. Причины смерти неизвестны.

По данным полиции, туристка отдыхала вместе с 19-летней дочерью, которая и обнаружила ее тело. По словам девушки, они пошли спать вечером в среду, 8 августа, а наутро мать была мертва.

6 августа в лесу на севере Таиланда было обнаружено тело 58-летнего россиянина.

По информации таиландской полиции, тело пролежало больше двух недель, перед тем, как его нашли. Консульский отдел посольства РФ в Таиланде выясняет обстоятельства смерти россиянина.

Тайцы проверяют версию самоубийства, однако родственники погибшего сразу ее опровергли: мужчина строил планы и не собирался расставаться с жизнью.