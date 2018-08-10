Из Красной книги Свердловской области исключили обыкновенного ежа и несколько видов птиц

Утвержден новый перечень видов животных, растений и грибов, внесенных в Красную книгу Свердловской области и подлежащих особой охране. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства под председательством губернатора Евгения Куйвашева.

Как пояснили в областном Минприроды, изменения связаны с проведенной переоценкой угрозы вымирания тех или иных видов для исключения их исчезновения. Кроме того, в региональный список редких видов животных, растений и грибов в новой редакции будут включены те, которые обитают и произрастают на территории Свердловской области и включены в Красную книгу России.

Так, в числе исключенных из Красной книги Свердловской области Еж обыкновенный, а также три вида птиц: Малая выпь, Луток и Сплюшка, и три вида покрытосемянных растений: Василек цельнокрайнолистный, Тимьян Талиева, Норичник Скополи. Новых видов млекопитающих в новую редакцию Красной книги не внесено.

Под особой охраной остаются такие животные, как Европейская норка, Речная выдра, Европейский северный олень, Бурый ушан, Нетопырь Натузиуса, Северный кожанок, Летяга и несколько видов ночниц.

Также до 45 наименований расширен перечень видов охраняемых птиц. В новую редакцию Красной книги дополнительно включены 15 видов насекомых, этот перечень расширен до 42 видов. Увеличилось до 158 видов число охраняемых покрытосемянных растений.

Впервые в Красную книгу включены моховидные растения, в перечне 20 видов. Кроме того, под особой охраной находятся два вида рептилий, четыре вида амфибий, девять видов папоротниковидных и плауновидных растений, 10 видов лишайников и 37 видов грибов.