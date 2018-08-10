По Екатеринбургу проедет автопоезд с грузом в 372 тонны. Ради этого уберут светофоры

В ночь с 11 на 12 августа через Екатеринбург проедет автопоезд с адсорберами весом 372 тонны, которые "Уралхиммаш" изготовил для ПАО "Газпром". Поезд, который повезет оборудование, будет более 50 метров в длину, 5,5 метров в ширину и более 6 метров в высоту, поэтому для его передвижения в городе поднимут контактные сети общественного транспорта и временно демонтируют несколько светофоров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Всего в Пермь будут перевозить четыре адсорбера каждый массой 186,3 тонны, высотой 19,1 метра, диаметром 5,8 метра. Первые два отправятся к заказчику в ночь с субботы на воскресенье, а оставшиеся два – в конце августа.

Для автопоезда выбрали специальный маршрут, наиболее безопасный при перевозке крупногабаритных грузов. Он проследует от проходной Химмаша по улицам Альпинистов, Чистой на Сибирский тракт. Затем по переулку Базовому и улицам Луганская, Машинная, Фурманова, Шаумяна, Заводской, Репина, Светлореченской на Объездную дорогу. Дальнейший путь перевозки пройдет по Ново-Московскому и старому Московскому тракту.