"Строители - молодцы": Куйвашев проверил строительство школы в новом микрорайоне Нижнего Тагила

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Нижний Тагил, приуроченной ко Дню города, посетил строящуюся школу на 1200 мест в новом жилом микрорайоне "Муринские пруды", передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе посещения этого социально значимого объекта временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев доложил главе региона, что этот район на 10 тыс. жителей активно развивается, здесь реализуются программы переселения граждан из аварийного жилья, обеспечения квартирами молодых семей.

Как рассказал заместитель генерального директора компании-застройщика ООО "Урал Инжиниринг" Виталий Ветров, работы идут с небольшим опережением графика.

"Начали в марте этого года, сейчас начали работы на третьих этажах, в октябре планируем перекрыть периметр вместе с крышей, - уточнил Ветров. - Огромное спасибо за поддержку областной и городской власти, выделенные деньги позволят нам закрыть тепловой контур и спокойно вести отделочные работы, прокладывать внутренние сети в зимний период. В мае следующего года выйдем на благоустройство и в конце июня начнем лицензирование объекта".

"Хороший проект, - заметил губернатор, назвав строителей "молодцами". - Финансирование мы обеспечим, как договаривались, не переживайте".

На сегодняшний день строители уже освоили 170 млн руб. из 306 млн, предоставленных из городской (206 млн) и областной (100 млн) казны.

Первый заместитель министра общего и профессионального образования области Нина Журавлева пояснила корреспонденту Накануне.RU, что перед региональной властью стоит глобальная задача перевести детей на односменный режим учебы.

"Находясь в Нижнем Тагиле, мы видим, как решается этот вопрос, ежегодно порядка 5 тыс. мест в школах вводится не только за счет строительства новых объектов, но и возврата зданий, капитальных ремонтов, - отметила чиновник. - Все эти меры позволяют вводить дополнительные учебные места".

По ее словам, пока 15% детей в Свердловской области еще учатся во вторую смену, в Нижнем Тагиле этот показатель составляет 12%, а полностью перейти на "односменку" планируется к 2021 году. В этом году новые школы откроются в Кировграде и Екатеринбурге.