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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Доверие внутри страны утрачено - следует ждать удара извне Любому противнику легче бороться со страной, расколотой изнутри, не доверяющей своему правительству и усомнившейся в своем лидере. Если власть страны принимает и проводит решения, раскалывающие страну, имеющую сильного внешнего противника и стоящую перед угрозой обострения его давления, значит, эта власть либо некомпетентна, либо сознательно действует в интересах противника.
10.08.2018
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"Строители - молодцы": Куйвашев проверил строительство школы в новом микрорайоне Нижнего Тагила
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Евгений Куйвашев, Владислав Пинаев в Нижнем Тагиле на стройке школы (2018) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Нижний Тагил, приуроченной ко Дню города, посетил строящуюся школу на 1200 мест в новом жилом микрорайоне "Муринские пруды", передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе посещения этого социально значимого объекта временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев доложил главе региона, что этот район на 10 тыс. жителей активно развивается, здесь реализуются программы переселения граждан из аварийного жилья, обеспечения квартирами молодых семей.

Как рассказал заместитель генерального директора компании-застройщика ООО "Урал Инжиниринг" Виталий Ветров, работы идут с небольшим опережением графика.

"Начали в марте этого года, сейчас начали работы на третьих этажах, в октябре планируем перекрыть периметр вместе с крышей, - уточнил Ветров. - Огромное спасибо за поддержку областной и городской власти, выделенные деньги позволят нам закрыть тепловой контур и спокойно вести отделочные работы, прокладывать внутренние сети в зимний период. В мае следующего года выйдем на благоустройство и в конце июня начнем лицензирование объекта".

Виталий Ветров, строительство школы в Нижнем Тагиле(2018)|Фото: Накануне.RU

"Хороший проект, - заметил губернатор, назвав строителей "молодцами". - Финансирование мы обеспечим, как договаривались, не переживайте".

На сегодняшний день строители уже освоили 170 млн руб. из 306 млн, предоставленных из городской (206 млн) и областной (100 млн) казны.

Евгений Куйвашев, Владислав Пинаев в Нижнем Тагиле на стройке школы(2018)|Фото: Накануне.RU

Первый заместитель министра общего и профессионального образования области Нина Журавлева пояснила корреспонденту Накануне.RU, что перед региональной властью стоит глобальная задача перевести детей на односменный режим учебы.

"Находясь в Нижнем Тагиле, мы видим, как решается этот вопрос, ежегодно порядка 5 тыс. мест в школах вводится не только за счет строительства новых объектов, но и возврата зданий, капитальных ремонтов, - отметила чиновник. - Все эти меры позволяют вводить дополнительные учебные места".

По ее словам, пока 15% детей в Свердловской области еще учатся во вторую смену, в Нижнем Тагиле этот показатель составляет 12%, а полностью перейти на "односменку" планируется к 2021 году. В этом году новые школы откроются в Кировграде и Екатеринбурге.

строительство школы в Нижнем Тагиле(2018)|Фото: Накануне.RU

строительство школы в Нижнем Тагиле(2018)|Фото: Накануне.RU

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10.08.2018 13:31 Мск | Нижний Тагил | Андрей Яловец
15:31 Екб

подписка на зен

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"Строители - молодцы": Куйвашев проверил строительство школы в новом микрорайоне Нижнего Тагила
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