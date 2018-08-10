Песков: Президент пока не давал согласия на увеличение налоговой нагрузки на металлургов

Владимир Путин пока не намерен проводить отдельную встречу с представителями бизнеса по поводу ситуации в металлургической отрасли, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, помощник главы государства Андрей Белоусов ранее предложил для исполнения "майских указов" изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов , а также "Сибура" и производителей удобрений.

Он отмечает, что доходы металлургов и химиков в 2017 г. благодаря рыночной ситуации составили 1,5 трлн руб, при этом налоговая нагрузка на отрасли была ниже, чем, например, в ТЭКе.

Песков пояснил, что пока никаких встреч нет в графике, потому что инициатива еще не одобрена президентом. Он подчеркнул, что Путин дал согласие только на то, чтобы этот вопрос был экспертно проработан в правительстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Минфин предлагал увеличить ставку НДПИ для получения больших доходов от нефтяников, которые выиграли от девальвации. Однако инициатива так и не была одобрена.