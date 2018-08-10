Моор выступил со спецобращением из-за очередного падения из окна маленького ребенка

в этот день
10.08.18
14:30
В Екб.16:30
Помощник Путина предложил изъять сверхдоходы металлургов
Минпромторг РФ привлекли к "реанимации" БЭМЗа
Никто не забыт? На мемориале Победы в Салехарде стерлись фамилии фронтовиков
Главное
Медведев предложил принять "горькое лекарство" пенсионной "реформы"

Тема дня
"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Доверие внутри страны утрачено - следует ждать удара извне Любому противнику легче бороться со страной, расколотой изнутри, не доверяющей своему правительству и усомнившейся в своем лидере. Если власть страны принимает и проводит решения, раскалывающие страну, имеющую сильного внешнего противника и стоящую перед угрозой обострения его давления, значит, эта власть либо некомпетентна, либо сознательно действует в интересах противника.
10.08.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
"Оценка – отвратительно": жители Североуральска оценили действия властей при ЧП с водой
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 257

Моор выступил со спецобращением из-за очередного падения из окна маленького ребенка
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ребенок окно (2016) | Фото: facebook.com

В Тюмени началась проверка по факту падения из окна квартиры четырехлетнего ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.
Читайте также:

Трагедия произошла в одном из домов на улице Тульская. Ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Отметим, вечером 8 августа из окна квартиры на 13 этаже выпал двухлетний мальчик.

Из-за участившихся подобных трагедий и.о. губернатора Тюменской области записал обращение к жителям региона, призывая окружить детей вниманием, чтобы не допустить падений впредь.

Другие новости по темам: падение из окна, ребенок, проверка
10.08.2018 13:00 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
15:00 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Моор выступил со спецобращением из-за очередного падения из окна маленького ребенка
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+