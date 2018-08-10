Моор выступил со спецобращением из-за очередного падения из окна маленького ребенка

В Тюмени началась проверка по факту падения из окна квартиры четырехлетнего ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

Трагедия произошла в одном из домов на улице Тульская. Ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Отметим, вечером 8 августа из окна квартиры на 13 этаже выпал двухлетний мальчик.

Из-за участившихся подобных трагедий и.о. губернатора Тюменской области записал обращение к жителям региона, призывая окружить детей вниманием, чтобы не допустить падений впредь.