В Подмосковье дети наелись бабушкиных таблеток: 3-летняя девочка скончалась

В Подмосковье Следственный комитет проводит проверку по факту смерти девочки. Ребенок наелся таблеток.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, 9 августа в дачном доме СНТ Солнечногорского района на полу в бессознательном состоянии были найдены двое детей: 3-летняя девочка и 4-летний мальчик. Приехавшая бригада врачей, после реанимационных мероприятий, констатировала смерть девочки. Второй ребенок был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с диагнозом "отравление".

Как удалось выяснить следователям, дети находились на даче с мамой, бабушкой и двумя малолетними сестрами. Воспользовавшись моментом, когда взрослых в комнате не было, они открыли молнию сумки бабушки, достали оттуда таблетки и съели их.

Как отметили в ведомстве, данная семья является благополучной. Врачи борются за жизнь второго ребенка.

Сейчас проводится проверка по выяснению всех обстоятельств. Назначена судебно-медицинская экспертиза.