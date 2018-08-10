Повышать рождаемость в России будут за счет Сибири и Северного Кавказа

Уровень рождаемости в России к 2020 году будет расти в первую очередь за счет жителей регионов Северного Кавказа и Сибири.

По данным "Известий", об этом говорится в совместном прогнозе Министерства труда и социальной защиты и Росстата.

В целом по стране суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) должен вырасти до 1,65 к 2020 году с нынешних 1,62. А к 2024 году он должен достичь 1,7.

Самые высокие показатели ожидаются от Тывы (3,4), Чечни (2,92), республики Алтай (2,9), Ненецкого автономного округа (2,52) и Бурятии (2,28).

Ранее сообщалось, что Росстат подвел демографические итоги за первое полугодие. В абсолютном выражении они показали дальнейшее снижение рождаемости и стабилизацию уровня смертности.

Но главным результатом стал произошедший демографический перелом: численность населения России начала убывать, и этот процесс уже не компенсируется даже миграцией. Из всех регионов рождаемость выросла только в Калмыкии, Ингушетии и Чечне.

Накануне.RU сообщало, что в последние два года в России реализуется низкий вариант демографического развития, который опровергает оптимистический прогноз Росстата из расчета постоянного повышения рождаемости и снижения смертности.