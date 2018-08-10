Комарова и Моор вернутся к "Сотрудничеству" в Нижневартовске

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор продолжит свою поездку по Ханты-Мансийскому автономному округу 11 августа в Нижневартовске. Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой он наградит лучших строителей автономии, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ администрации города.

Главы территорий посетят детский сад №69 "Светофорчик" - один из объектов, построенных в рамках программы "Сотрудничество", соглашение о пролонгации которой губернаторы "тюменской матрешки" подписали в июне. Детский сад построен в 2016 г.

Отметим, что в Нижневартовске находится еще один важный объект, строящийся на деньги "Сотрудничества", - больница на 1100 коек, сроки сдачи которой неоднократно переносились. В официальной программе визита посещение объекта не значится.

В программе губернаторов - открытие движения по новой магистрали в границах улицы Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода Нижневартовска. Дорога оснащена велосипедными дорожками, пешеходными тротуарами, освещением.

Также губернаторы посетят День физкультурника на Комсомольском озере и наградят лучших работников строительной сферы.

Как сообщало Накануне.RU, вчера Моор и Комарова провели день в Белоярском районе.