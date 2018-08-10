Китайские студенты всерьез обеспокоили Госдепартамент США

В Госдепартаменте США выразили беспокойство из-за китайцев, которые могут присваивать технологии и ценную информацию.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп якобы назвал шпионами большинство китайских студентов, получающих образование в Штатах

"Множество студентов из Китая получают образование в США, у нас налажены связи в этой сфере с правительством Китая. Есть опасения, что некоторые могут приехать в США и попытаться забрать наши технологии и информацию домой по причинам, которые вызывают обеспокоенность у правительства США", - заявила на брифинге начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Как сообщает ТАСС, так она ответила на просьбу прокомментировать данную статью о Трампе.

Ранее стало известно, что в США разрабатывают новые меры наказания для иностранных хакеров, в том числе и из Китая, которые могут проникать в сети важнейших структур.