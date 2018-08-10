Украина намерена усилить военное присутствие в Азовском море

Украина ожидает военно-экономической блокады Азовского побережья, поэтому намерена усилить свое военное присутствие в Азовском море. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов после своего визита в Донбасс, сообщается на сайте СНБО.

Турчинов посетил район проведения "операции объединенных сил", проверив готовность украинской армии. По его мнению, одним из наиболее угрожающих направлений является Мариупольское, где Россия якобы готовит "сухопутные и морские десантные операции вдоль Азовского побережья".

Он обсудил с командованием украинских ВМС вопрос создания в Азовском море корабельно-катерной группы и в целом призвал усилить военно-морское присутствие Украины в регионе путем перебазирования части корабельно-катерного состава ВМС ВСУ и развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря.

Отметим, что после того, как Россия начала задерживать для досмотра суда, направляющиеся в порты Мариуполя или Бердянска, на Украине нагнетается атмосфера ожидания военного нападения. Как сообщало Накануне.RU, украинский президент Петр Порошенко в связи с этим заявил, что ожидает военной атаки на украинские порты в Азовском море.