Порошенко призвал Европу отказаться от "Северного потока-2"

Украинский президент Петр Порошенко призвал Европу отказаться от газопровода "Северный поток-2". Об этом он написал в Facebook.

Порошенко назвал газопровод "троянским конем" Кремля против европейской энергетической геополитической безопасности, который будет иметь "катастрофические последствия для Европейского Союза".

"Призываю европейских партнеров как можно скорее избавиться от обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность", - написал он.

Напомним, в последние месяцы Украина заняла ту позицию, что строительство газопровода якобы приведет к военному нападению России на Украину, а затем и на Европу. Так в Киеве обосновывают ценность транзита газа через свою территорию, который нельзя уменьшать.

Ранее cпикер Верховной рады Андрей Парубий после визита в США заявлял, что "точно знает", что строительство "Северного потока-2" будет остановлено.