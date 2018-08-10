На Ямале в селе, где не хватает питьевой воды, администрация решила потратить 1,4 миллиона на художественную роспись дома

Прокуратура Тазовского района добилась отмены аукциона на художественную роспись фасада жилого дома в селе Гыда. Цена муниципального контракта составляла 1,4 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Администрация Гыды 1 августа по итогам аукциона заключила контракт на художественную роспись фасада многоквартирного жилого дома. На это из бюджета дали 1 млн 389 тыс. 691 руб.

У жителей Гыды есть острая потребность в питьевой воде, квартирах, качественной улично-дорожной сети. В этих условиях выделение такой суммы на художественную роспись фасада является неэффективной тратой бюджетных денег. После внесения главе села представления контракт расторгнут, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.