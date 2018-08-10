Медведев о пенсионной "реформе": "Это как горькое лекарство"

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что пенсионная "реформа" является хотя и болезненной, но необходимой мерой. Об этом он заявил на встрече с работниками Кроноцкого заповедника.

Напомним, 16 июня законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в нижнюю палату Госдумы РФ. Предлагается ввести переходный период с 2019 г., чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 г. и 63 лет для женщин в 2034 г. Однако позже стало известно, что Правительство может пойти на "смягчение" пенсионной "реформы": есть вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен с 63 до 60 лет. При этом окончательного решения по данному вопросу еще нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне.

Дмитрий Медведев предположил, что на финальной стадии обсуждения президент России Владимир Путин также выскажет свое мнение. Но, как подчеркнул премьер, "есть решения, которые по разным причинам необходимы".

"Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Так же и эти изменения", - цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, эта необходимость "связана с тем, что пенсионная система находится в весьма непростом положении". Медведев указал, что в период ее формирования на одного пенсионера приходилось четыре с небольшим работающих человека, что было связано с небольшой продолжительностью жизни, а сегодня - уже почти один к одному.

Он подчеркнул, что "прошло только первое чтение (законопроекта), идут экспертные обсуждения, парламент еще будет смотреть этот законопроект во втором и третьем чтениях".

"Свое слово, по всей вероятности, скажет и президент страны", - заключил премьер.

Напомним, опрос Накануне.RU показал, что россияне готовы выходить на улицы из-за пенсионной "реформы" и даже "ехать с мужиками в Москву". Однако эксперты полагают, что пока это обсуждается лишь на уровне интернета.