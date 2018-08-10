Медведев о пенсионной "реформе": "Это как горькое лекарство"

в этот день
10.08.18
12:46
В Екб.14:46
Помощник Путина предложил изъять сверхдоходы металлургов
Минпромторг РФ привлекли к "реанимации" БЭМЗа
Мособлизбирком зарегистрировал подгруппу по проведению пенсионного референдума
Главное
Медведев предложил принять "горькое лекарство" пенсионной "реформы"

Тема дня
"Рублевой катастрофы не будет, если Набиуллина не устроит рукотворную девальвацию" Госдепартамент США заявил о введении нового санкционного пакета против России с 22 августа, ограничения коснутся поставок в страну электронных компонентов  и ряда других товарных позиций, имеющих стратегическое значение для развития и выживания отечественной экономики. На фоне этих новостей курс рубля по отношению к паре доллар-евро вечером 8 августа провалился до самых низких значений.
09.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Доверие внутри страны утрачено - следует ждать удара извне Любому противнику легче бороться со страной, расколотой изнутри, не доверяющей своему правительству и усомнившейся в своем лидере. Если власть страны принимает и проводит решения, раскалывающие страну, имеющую сильного внешнего противника и стоящую перед угрозой обострения его давления, значит, эта власть либо некомпетентна, либо сознательно действует в интересах противника.
10.08.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
"Оценка – отвратительно": жители Североуральска оценили действия властей при ЧП с водой
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 244



Новости
10.08.2018 11:59 Мск (13:59 Екб)
политика | В России
Медведев о пенсионной "реформе": "Это как горькое лекарство"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Встреча Дмитрия Медведева с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника (2018) | Фото: government.ru

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что пенсионная "реформа" является хотя и болезненной, но необходимой мерой. Об этом он заявил на встрече с работниками Кроноцкого заповедника.

Напомним, 16 июня законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в нижнюю палату Госдумы РФ. Предлагается ввести переходный период с 2019 г., чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 г. и 63 лет для женщин в 2034 г. Однако позже стало известно, что Правительство может пойти на "смягчение" пенсионной "реформы": есть вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен с 63 до 60 лет. При этом окончательного решения по данному вопросу еще нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне.

Встреча Дмитрия Медведева с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника(2018)|Фото: government.ru

Дмитрий Медведев предположил, что на финальной стадии обсуждения президент России Владимир Путин также выскажет свое мнение. Но, как подчеркнул премьер, "есть решения, которые по разным причинам необходимы".

"Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Так же и эти изменения", - цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, эта необходимость "связана с тем, что пенсионная система находится в весьма непростом положении". Медведев указал, что в период ее формирования на одного пенсионера приходилось четыре с небольшим работающих человека, что было связано с небольшой продолжительностью жизни, а сегодня - уже почти один к одному.

Встреча Дмитрия Медведева с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника(2018)|Фото: government.ru

Он подчеркнул, что "прошло только первое чтение (законопроекта), идут экспертные обсуждения, парламент еще будет смотреть этот законопроект во втором и третьем чтениях".

"Свое слово, по всей вероятности, скажет и президент страны", - заключил премьер.

Напомним, опрос Накануне.RU показал, что россияне готовы выходить на улицы из-за пенсионной "реформы" и даже "ехать с мужиками в Москву". Однако эксперты полагают, что пока это обсуждается лишь на уровне интернета.

Другие новости по темам: Медведев, пенсионный возраст, реформа
10.08.2018 11:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:59 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.08.2018 18:43 Мск
Мособлизбирком зарегистрировал подгруппу по проведению пенсионного референдума

Ранее 09.08.2018 06:35 Мск
Навальный объявил о проведении 9 сентября всероссийской акции против повышения пенсионного возраста

Ранее 08.08.2018 12:36 Мск
ЦИК одобрил три предложенных для пенсионного референдума вопроса

Ранее 03.08.2018 15:25 Мск
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге

Ранее 03.08.2018 13:06 Мск
Госдума 21 августа проведет слушания о пенсионных изменениях

Ранее 02.08.2018 15:03 Мск
"Эсеры" внесли поправки о введении моратория на повышение пенсионного возраста до 2035 года

Ранее 02.08.2018 00:14 Мск
В КПРФ придумали новый вопрос для пенсионного референдума

Ранее 01.08.2018 19:54 Мск
В "Единой России" подтвердили отставку Железняка

Ранее 01.08.2018 05:51 Мск
СМИ: На пенсии работает около трети россиян

Ранее 31.07.2018 06:05 Мск
ЦИК объяснил отказ в пенсионном референдуме отсутствием у граждан "специальных познаний"

Ранее 30.07.2018 09:25 Мск
"Как обеспечить пенсиями самозанятых?" Свердловские "единороссы" обсудили пенсионную "реформу" после того, как ее одобрили

Ранее 30.07.2018 08:25 Мск
"Не хочу умереть до пенсии!" 700 пермяков вышли на митинг против повышения пенсионного возраста

Ранее 30.07.2018 08:11 Мск
Сотни жителей Тобольска и Ишима на митинге против пенсионной "реформы" потребовали отставки правительства

Ранее 28.07.2018 15:32 Мск
"Такого митинга не было лет двадцать!" В Салехарде протестовать против пенсионной "реформы" пришли более 400 человек

Ранее 28.07.2018 13:56 Мск
"Правительство в отставку, референдуму быть!" В Челябинске прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Ранее 28.07.2018 10:27 Мск
"Уничтожает нацию". На митинге в Кургане Путина сравнили с Гитлером

Ранее 27.07.2018 21:41 Мск
"Остается только улица и сбор подписей". КПРФ - о решении ЦИК по референдуму

Ранее 27.07.2018 20:07 Мск
Тюменские коммунисты провели митинг против пенсионной реформы

Ранее 27.07.2018 18:33 Мск
ЦИК отказал КПРФ в проведении референдума по пенсионной "реформе"

Ранее 27.07.2018 15:01 Мск
Володин: Вопрос об изменении пенсионной системы не решить на митингах

Ранее 27.07.2018 07:49 Мск
ЦИКнуть перед митингом? Пенсионный референдум озадачил власть

Ранее 26.07.2018 19:39 Мск
Поклонская заявила, что не намерена сдавать думский мандат

Ранее 26.07.2018 13:26 Мск
В Тюмени всероссийский митинг против пенсионной "реформы" пройдет на день раньше

Ранее 26.07.2018 11:29 Мск
Железняк уходит с поста заместителя секретаря генсовета "Единой России" из-за голосования по пенсионной "реформе"

Ранее 26.07.2018 03:35 Мск
За увольненье будущих пенсионеров хотят привлекать к уголовной ответственности

Ранее 25.07.2018 12:17 Мск
Рассмотрение заявки о проведении референдума по пенсионной "реформе" перенесено

Ранее 25.07.2018 10:10 Мск
В Уренгое коммунисты провели пикет против повышения пенсионного возраста

Ранее 24.07.2018 15:38 Мск
В "Единой России" осенью рассмотрят вопрос о Поклонской, выступившей против пенсионной реформы

Ранее 24.07.2018 12:49 Мск
Индексацию пенсий в России перенесут на 1 января

Ранее 24.07.2018 12:18 Мск
Депутата Бондаренко допросили в СКР по его высказываниям о пенсионной реформе

Ранее 23.07.2018 18:46 Мск
Кабмин подсчитал расходы на реализацию нацпрограммы "Демография"

Ранее 23.07.2018 15:30 Мск
В Сургуте пройдут сразу два митинга против пенсионной "реформы"

Ранее 23.07.2018 13:43 Мск
В ЦИК поступило уведомление о возможном проведении референдума о повышении пенсионного возраста

Ранее 23.07.2018 11:50 Мск
"А идите вы... в лес". Югорские коммунисты "воюют" с властями за митинги против повышения пенсионного возраста

Ранее 20.07.2018 15:00 Мск
Переобулся. Экс-мэр Сургута перед голосованием за пенсионную реформу критиковал проект Правительства

Ранее 20.07.2018 09:00 Мск
Власти Салехарда не согласовали митинг в центре города из-за пикета медиков

Ранее 19.07.2018 16:47 Мск
На память. ПОИМЕННЫЙ список голосования по повышению пенсионного возраста

Ранее 19.07.2018 15:00 Мск
Кто из уральских депутатов голосовал за повышение пенсионного возраста. СПИСОК

Ранее 19.07.2018 14:36 Мск
Поклонская единственная из "ЕР" проголосовала против пенсионной "реформы"

Ранее 19.07.2018 09:40 Мск
"Платят деньги, чтобы до долбанной пенсии доработать": в сети появилось очередное резонансное выступление против "пенсионной реформы"

Ранее 19.07.2018 08:25 Мск
Пермяки проведут восьмой митинг против повышения пенсионного возраста

Ранее 18.07.2018 20:45 Мск
Референдум по пенсионной "реформе": сможет ли от него "отмахнуться" Кремль?

Ранее 18.07.2018 14:55 Мск
Носов сдался и "слил" протест губернаторов против пенсионной "реформы"

Ранее 18.07.2018 13:42 Мск
В столице Ямала пройдет митинг против повышения пенсионного возраста

Ранее 18.07.2018 10:53 Мск
КПРФ подала документы по референдуму против пенсионной "реформы"

Ранее 18.07.2018 08:20 Мск
Тюменцы выйдут в центр города на митинг против пенсионной реформы и увеличения НДС

Ранее 13.07.2018 11:40 Мск
Алтайские депутаты назвали "целесообразным" повышение пенсионного возраста. Есть версии, что формулировку написали за них

Ранее 12.07.2018 15:00 Мск
Тюменские "единороссы" продвигают пенсионную реформу на общественном обсуждении

Ранее 12.07.2018 14:12 Мск
Назвавшего "жуликами" правительство Медведева саратовского депутата проверят на экстремизм

Ранее 12.07.2018 11:59 Мск
"Это самый людоедский вариант": депутат, не стесняясь в выражениях, публично раскритиковал пенсионную реформу в России

Ранее 12.07.2018 06:14 Мск
Пенсионную реформу сверят с конвенцией Международной организации труда

Ранее 12.07.2018 03:27 Мск
Минтруд назвал максимально возможный размер пенсии после ожидаемой реформы

Ранее 11.07.2018 15:47 Мск
"В 90-е мы сдали социальные завоевания. А сейчас восстанавливаем". Спикер парламента Хакасии парадоксально объяснил поддержку пенсионной "реформы"

Ранее 11.07.2018 14:45 Мск
15 июля пермяки вновь выйдут на митинг против "пенсии для мертвецов"

Ранее 11.07.2018 14:23 Мск
Правительство может пойти на "смягчение" пенсионной реформы для женщин

Ранее 11.07.2018 14:16 Мск
Кумин считает, что Москва должна решительно противостоять повышению пенсионного возраста

Ранее 11.07.2018 11:59 Мск
Пермяков призывают писать письма Путину с требованием не повышать пенсионный возраст

Ранее 11.07.2018 08:22 Мск
Пермские профсоюзы вышли на митинг против повышения пенсионного возраста: "Хотим пожить на пенсии!"

Ранее 11.07.2018 01:45 Мск
Власти Москвы отказали в проведении митинга против пенсионной реформы

Ранее 10.07.2018 15:03 Мск
Положительные отзывы на пенсионную реформу направили власти 61 региона

Ранее 10.07.2018 06:08 Мск
СМИ: Футбольный чемпионат не отвлек внимание от пенсионной реформы

Ранее 10.07.2018 03:42 Мск
Топилин: Рост пенсий на уровне около тысячи рублей в год будет заложен в законе

Ранее 09.07.2018 19:18 Мск
В ОП РФ призвали "не гнать" с повышением пенсионного возраста

Ранее 09.07.2018 12:55 Мск
Составлен топ отговорок региональных властей, чтобы не обсуждать пенсионную реформу

Ранее 09.07.2018 06:30 Мск
Минфин подсчитал доходы ПФР от повышения пенсионного возраста

Ранее 09.07.2018 02:29 Мск
В Госдуме решили доработать пенсионную реформу

Ранее 08.07.2018 15:00 Мск
"Больше трёх не собираться". В Новом Уренгое задержали организатора митинга против пенсионной реформы

Ранее 06.07.2018 14:04 Мск
"Разумеется, президент в курсе": в Кремле заявили, что Путин знает о реакции на пенсионную реформу

Ранее 06.07.2018 10:37 Мск
Организаторы шествия против пенсионной реформы в Москве не согласны с его переносом на другие площадки

Ранее 06.07.2018 08:28 Мск
Пермский омбудсмен поддержал пенсионную реформу

Ранее 05.07.2018 15:55 Мск
Ямальские коммунисты проводят митинги против пенсионной реформы и требуют отставки Медведева

Ранее 05.07.2018 08:34 Мск
В Перми пройдет серия митингов против повышения пенсионного возраста

Ранее 04.07.2018 09:21 Мск
Россияне готовы выходить на улицы из-за пенсионной реформы и даже "ехать с мужиками в Москву"

Ранее 03.07.2018 16:25 Мск
Партия "Справедливая Россия" наказала прикамского депутата, поддержавшего пенсионную реформу

Ранее 03.07.2018 12:44 Мск
Самарские коммунисты покинули заседание думы, прихватив с собой депутатов от ЛДПР и "СР". "На такое решение нас подтолкнули "единороссы"

Ранее 03.07.2018 06:35 Мск
В ВШЭ не видят демографических причин откладывать повышение пенсионного возраста

Ранее 02.07.2018 14:56 Мск
Акции протеста против повышения пенсионного возраста в июле пройдут в 55 городах РФ

Ранее 02.07.2018 10:18 Мск
Иркутский губернатор направит в ГД отрицательный отзыв на пенсионную реформу

Ранее 29.06.2018 16:28 Мск
"Сдохнем до пенсии": в Тюмени прошел первый митинг против пенсионной реформы, резолюцию направят Цуканову

Ранее 29.06.2018 13:35 Мск
"Бунт лояльных": Носов выступил против повышения пенсионного возраста на Крайнем Севере

Ранее 28.06.2018 14:17 Мск
Прикамские "эсеры" решили поддержать протестные акции против повышения пенсионного возраста

Ранее 27.06.2018 14:49 Мск
Пермским "эсерам" предлагают сдать мандаты из-за поддержки повышения пенсионного возраста

Ранее 26.06.2018 12:59 Мск
В Пыть-Яхе голая женщина устроила "пикет" против пенсионной реформы

Ранее 26.06.2018 02:29 Мск
Силуанов сообщил, сколько будут получать пенсионеры в 2024 году. Если доживут

Ранее 25.06.2018 14:47 Мск
1 июля в Перми пройдет митинг против повышения пенсионного возраста

Ранее 25.06.2018 14:18 Мск
В Кремле ответили, обеспокоен ли Путин снижением рейтинга в связи с пенсионной реформой

Ранее 25.06.2018 08:10 Мск
Зауральские коммунисты выйдут бастовать против пенсионной реформы

Ранее 25.06.2018 07:45 Мск
Топилин рассказал о росте пенсий в 2018 году

Ранее 25.06.2018 06:15 Мск
На этой неделе в России пройдут акции протеста против пенсионной реформы

Ранее 23.06.2018 20:33 Мск
20 тысяч в ближайшие годы. Володин рассказал о размере пенсии в будущем

Ранее 22.06.2018 11:59 Мск
Вместо митинга против повышения пенсионного возраста 1 июля в Перми пройдут одиночные пикеты

Ранее 22.06.2018 09:06 Мск
Профсоюзы направили Медведеву предложения по пенсионной реформе

Ранее 22.06.2018 08:14 Мск
Минтруд опроверг информацию об установлении единого прожиточного минимума для пенсионеров

Ранее 22.06.2018 01:34 Мск
В России изменят прожиточный минимум пенсионеров

Ранее 21.06.2018 16:41 Мск
Власти Москвы "из-за наплыва туристов" отказали в проведении четырех митингов противников повышения пенсионного возраста

Ранее 21.06.2018 13:44 Мск
Прикамские депутаты поддержали проект федеральных властей об увеличении пенсионного возраста

Ранее 21.06.2018 12:58 Мск
Силуанов: Пенсии в 2019 году будут проиндексированы на 7%

Ранее 21.06.2018 12:33 Мск
Пермяки требуют вынести вопрос повышения пенсионного возраста на референдум

Ранее 21.06.2018 06:12 Мск
Эксперты: Власть и общество не готовы к проведению пенсионной реформы

Ранее 20.06.2018 16:07 Мск
Матвиенко: Откладывать пенсионную реформу нельзя

Ранее 20.06.2018 10:12 Мск
Петиция с требованием не повышать пенсионный возраст собрала более 2 млн подписей

Ранее 20.06.2018 06:10 Мск
Минтруд РФ: Реформа позволит увеличить размер пенсий сверх инфляции

Ранее 19.06.2018 15:44 Мск
Поклонская решила бороться против пенсионной реформы

Ранее 19.06.2018 11:14 Мск
Россияне считают справедливой пенсию в два раза больше нынешней

Ранее 19.06.2018 01:14 Мск
СМИ: Отзывы регионов по законопроекту о повышении пенсионного возраста Госдума будет собирать в течение месяца

Ранее 18.06.2018 19:00 Мск
Пермяки выступили против повышения пенсионного возраста

Ранее 18.06.2018 17:40 Мск
Топилин предупредил о рисках из-за повышения пенсионного возраста

Ранее 18.06.2018 14:16 Мск
В Минтруде уточнили, кого точно не коснется повышение пенсионного возраста

Ранее 18.06.2018 14:01 Мск
В Госдуме предложили не повышать пенсионный возраст для "коренных" северян

Ранее 18.06.2018 12:55 Мск
Песков прокомментировал петицию противников пенсионной реформы

Ранее 18.06.2018 08:48 Мск
Пермяки выходят на пикеты против пенсионной реформы

Ранее 18.06.2018 05:30 Мск
В Госдуме РФ будет рассмотрен законопроект о пенсионной реформе

Ранее 18.06.2018 05:24 Мск
Авторы петиции против повышения пенсионного возраста готовят акции протеста

Ранее 17.06.2018 20:37 Мск
Всероссийская акция против повышения пенсионного возраста пройдет 28 июля

Ранее 17.06.2018 18:45 Мск
1,3 млн россиян попросили президента отменить повышение пенсионного возраста

Ранее 16.06.2018 13:14 Мск
В Госдуму внесен законопроект о повышении пенсионного возраста

Ранее 15.06.2018 13:51 Мск
Главный "единоросс" Тюменской области одобрил повышение пенсионного возраста

Ранее 15.06.2018 13:16 Мск
Песков рассказал, почему пенсионный возраст повысят, невзирая на обещание Путина

Ранее 15.06.2018 13:02 Мск
В курганском отделении ВЗЧТ считают пенсионную реформу нормальным и ожидаемым процессом

Ранее 15.06.2018 10:55 Мск
"Люди не будут доживать". Челябинский коммунист считает, что правительство решило сэкономить на пенсиях

Ранее 15.06.2018 10:40 Мск
Тюменское ВЗЧТ о пенсионной реформе: "Мы не будем доживать до пенсии!"

Ранее 15.06.2018 10:04 Мск
Депутат Госдумы назвал законопроект о повышении пенсионного возраста "людоедским"

Ранее 15.06.2018 09:59 Мск
ВЗЧТ: Повышение пенсионного возраста - не соответствует интересам людей труда!

Ранее 15.06.2018 05:42 Мск
Кудрин назвал пенсионную реформу выгодной для граждан

Ранее 14.06.2018 16:35 Мск
Эксперт: Пенсионную реформу можно сравнить с либерализацией цен времен Гайдара

Ранее 14.06.2018 15:18 Мск
Силуанов: Возраст выхода на пенсию для военных будет скорректирован

Ранее 14.06.2018 12:46 Мск
Медведев предложил начать повышать пенсионный возраст с 2019 года

Ранее 14.06.2018 11:37 Мск
Россияне назвали оптимальный пенсионный возраст для мужчин и женщин

Ранее 13.06.2018 15:45 Мск
Опрос: Повышение пенсионного возраста грозит протестами в РФ

Ранее 13.06.2018 15:23 Мск
"ФСБ выдает предписания". Власти "футболят" митинги против повышения пенсионного возраста

Ранее 04.06.2018 20:01 Мск
В России готовятся уличные акции против повышения пенсионного возраста








Добавить комментарий:

Медведев о пенсионной "реформе": "Это как горькое лекарство"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+