В Югре увеличат квоту на мигрантов на 2018 и примут норму на 2019 год

На сегодняшнем заседании правительства ХМАО будут согласованы квоты на иностранных трудовых мигрантов, передает корреспондент Накануне.RU.

Из-за того, что нельзя заменить иностранцев россиянами, межведомственная комиссия согласовала заявку сургутской компании "Век" о дополнительном привлечении пяти иностранных работников. Предприятию требуются массажисты. С учетом увеличения квота на работу в Югре на 2018 г. составит 470 единиц (в 2017 г. – 727).

На этом же заседании правительство утвердит квоту для мигрантов на 2019 г. Округу нужны будут 364 человека. Самые крупные заявки: "Восточная торговая компания Эдельвейс" (92 человека), "Технопарк" (60 человек), КТС "Юсен" (48 человек), "Эдельвейс Плюс" (46 человек) и "Памир" (44 человека).