В уральском городе из-за сильных ливней обрушился мост

Прокуратура организовала проверку в связи с размытием дорожного полотна и обрушением пешеходного моста в жилом секторе Кировграда. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства, это произошло из-за обильных атмосферных осадков и повышения уровня воды в реке Южная Шуралка.

В ночь на 10 августа дождем была размыта часть дорожного полотна по улице Кировградская и обрушен пешеходный мост, соединяющий улицы Пушкина и Некрасова.

Сейчас дорожное движение в месте ЧП приостановлено, там ведутся восстановительные работы.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям органов местного самоуправления Кировградского городского округа в части соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения", - сообщают в надзорном ведомстве.