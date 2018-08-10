Индийские бизнесмены готовы работать в Крыму

Индийские предприниматели считают, что формат БРИКС открывает для них хорошие перспективы на российском рынке.

Глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани в интервью информагентству Infox рассказал, что в последние десять лет индийские компании уже открыли семь производственных подразделений в секторах фармацевтики, агропромышленного комплекса, автотранспортных средств, огранке драгоценных камней, текстильной промышленности.

На сегодняшний день более 170 индийских компаний официально зарегистрированы в России и более тысячи компаний имеют с ней прямые торговые отношения. Предприниматель отметил, что формат БРИКС открывает путь к прямым расчётам между странами в нацвалютах, минуя конвертацию через доллары или евро.

Сам Сэмми Котвани рассказал о том, что его собственная фирма "Императорский портной" имеет пять филиалов в России, один из которых был открыт осенью прошлого года в Крыму. По словам главы Индийского бизнес-альянса, многие предприниматели из его страны также признают полуостров российским и готовы работать там.

Напомним, Индия официально не признаёт присоединения Крыма к РФ, однако в конце прошлого года голосовала против антироссийской резолюции Генассамблеи ООН о "нарушениях прав человека" в регионе.