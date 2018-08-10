Свердловские многодетные семьи получат по 200 тысяч рублей как альтернативу земельным участкам

Сегодня на заседании правительства Свердловской области были приняты постановления, в том числе, направленные на обеспечение дополнительных механизмов поддержки многодетных семей и информатизацию медицинских учреждений.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, принято постановление, предусматривающее социальные выплаты свердловским многодетным семьям в сумме 200 тыс. руб. в качестве альтернативы предоставлению земельных участков. По словам губернатора Евгения Куйвашева, выбор должны сделать сами семьи, реально оценивая свои возможности вести жилищное строительство.

"Всего с 2012 года уральским многодетным семьям предоставлено свыше 10 тыс. земельных участков. До 1 апреля 2019 года планируется предоставить еще 5,9 тыс. участков, расположенных на территории области", - отметил губернатор.

Также решением кабмина на 52 млн руб. увеличен объем финансирования госпрограммы "Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года". Средства поступят из федерального бюджета и будут направлены на внедрение информационных систем в организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

"Фактически это позволит с 1 января 2019 года создать для жителей региона возможность дистанционной записи во все медицинские учреждения через портал государственных услуг в сервисе "Мое здоровье". Чтобы увеличить время общения врача с пациентом, ввести оперативный обмен данными между специалистами и организациями здравоохранения, медицинские карты пациентов будут формироваться в электронной форме. Напомню, одна из задач нового майского указа президента России - оптимизация работы медицинских учреждений, упрощение процедуры записи на прием в целом, цифровизация здравоохранения", - прокомментировал Евгений Куйвашев.

Еще более трех десятков проектов постановлений, рассмотренных на заседании правительства, касаются текущей деятельности исполнительных органов власти и корректировки действующих нормативных правовых актов.