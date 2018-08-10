На трассе в Зауралье водитель "ВАЗа" погиб при столкновении с грузовиком

В Шатровском районе Зауралья погиб водитель, его пассажирка с травмами доставлена в больницу.

Авария произошла вечером 9 августа на 75 км трассы "Шадринск - Ялуторовск", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

35-летний водитель "ВАЗа" выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик "Мерседес". Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, как и его пассажирка. В результате аварии он погиб, 32-летняя пассажирка доставлена в больницу.

Водитель и пассажир грузовика не пострадали.