Минздрав РФ оценил систему независимой оценки качества работы в свердловских больницах

В рамках оказания методической помощи по проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими учреждениями, Свердловскую область посетили помощник министра здравоохранения РФ Ирина Андреева и начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями в сфере здравоохранения Минздрава РФ Олег Филиппов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона, представители министерства оценили маршрутизацию в больницах, доступность информации для пациента, когда тот приходит в медицинское учреждение, организацию процесса дистанционной записи, условия для маломобильных граждан и инвалидов.

Такие инспекции позволяют оценить открытость и доступность информации о медицинских организациях, оказываемых медицинских услугах и комфортности условий их предоставления.

В Областном перинатальном центре ОДКБ особый интерес представителей министерства здравоохранения РФ вызвал центр мониторинга беременных.

"Такие визиты дают нам возможность посмотреть со стороны и оценить работу медицинских учреждений. И, если будут выявлены недостатки, скорректировать какие-то вещи, улучшить условия оказания услуг", – отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.