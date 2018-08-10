Пьяный зауралец решил прокатить своих маленьких дочек на машине и перевернулся

В Притобольном районе в аварии травмировались три человека, двое из которых дети.

ДТП произошло днем 9 августа на 96 км трассы "Курган - Звериноголовское", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

34-летний мужчина в пьяном виде сел за руль "десятки", решив прокатить двух своих дочек 3 и 4 лет. Он не справился с управлением, съехал с дороги, машина опрокинулась.

Девочки не были пристегнуты ремнями безопасности - 3-летнюю девочку с травмами доставили в Курган в больницу имени Красного креста, старшей оказали разовую медпомощь. Сам водитель также получил травмы в ДТП.