Суд утвердил порядок продажи имущества экс-владельца ОАО "Банк24.ру" Лапшина

Арбитражный суд Свердловской области утвердил положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества бывшего руководителя ОАО "Банк24.ру" Сергея Лапшина, ранее признанного банкротом, говорится в определении суда, передает Российское агентство правовой и судебной информации.

На торгах планируется продать земельный участок и жилой дом должника общей стоимостью 4 млн руб. и мебель.

Напомним, ЦБР отозвал лицензию у Банка24.ру 16 сентября 2014 года. Через два месяца арбитражный суд Москвы принял решение о ликвидации организации. Этому предшествовала работа аудиторов из ЦБ, которые выяснили, что кредитная организация имеет положительный баланс.

Кредитная организация была одним из первых онлайн-банков в РФ, специализирующихся на круглосуточном обслуживании клиентов и переводе платежей. Банк ранее входил в финансовую группу "Лайф".