В Приморье пропал 8-летний ребенок: возбуждено дело об убийстве

В Приморском крае исчез маленький ребенок. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, вечером 9 августа в районе улицы Завитой села Рощино пропал 8-летний мальчик. На место выезжала следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство". Сейчас допрашиваются местные жители и законные представители ребенка, проводится осмотр места происшествия.

Как отметили в СКР, отрабатываются различные версии, не исключается версия несчастного случая, который мог произойти с малолетним. Поиски проводятся силами сотрудников региональных МВД и МЧС, а также волонтеров.