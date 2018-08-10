Главный судмедэксперт ХМАО ушел в отставку

С сегодняшнего дня уходит в отставку начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Чирков. Решение принято на заседании правительств автономии, передает корреспондент Накануне.RU.

Временным руководителем бюро назначен заместитель начальника по экспертной работе Роман Скребов.

"По уровню образования и опыту работы Скребов Р.В. соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности главного врача учреждения", - говорится в материалах к заседанию.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. силовики возбудили уголовные дела против сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы ХМАО по подозрению в коррупции. Среди подозреваемых заместитель начальника окружного бюро.