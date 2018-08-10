Выходные в Екатеринбурге будут тёплыми

В Екатеринбурге в пятницу, 10 августа, станет чуть теплее и прекратятся осадки. Воздух в уральской столице прогреется днем до +21 градуса по Цельсию, сообщили Накануне.RU в Уральском гидрометцентре.

По данным синоптиков, предстоящей ночью в уральской столице будет +10-12 градусов, днем столбик термометра покажет от +19 до +21 градуса. Ночью будет идти дождь, но в светлое время суток он закончится.

Что же касается выходных, то 11 августа температура поднимется до +22, а 12 августа до +25 градусов. Дождей не ожидается.