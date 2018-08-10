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"Рублевой катастрофы не будет, если Набиуллина не устроит рукотворную девальвацию" Госдепартамент США заявил о введении нового санкционного пакета против России с 22 августа, ограничения коснутся поставок в страну электронных компонентов  и ряда других товарных позиций, имеющих стратегическое значение для развития и выживания отечественной экономики. На фоне этих новостей курс рубля по отношению к паре доллар-евро вечером 8 августа провалился до самых низких значений.
09.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Дума Екатеринбурга нового созыва будет расколота" Избирательная комиссия Екатеринбурга объявила об истечении срока принятия решений о регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах в представительный орган уральской столицы. По мнению экспертов, представительный орган следующего созыва, как и прежде, будет сформирован по принципу противостояния между депутатами "от горадминистрации" и "от области". Пока в этой борьбе побеждает команда "областников".
10.08.2018
политика ;
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Выходные в Екатеринбурге будут тёплыми
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екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге в пятницу, 10 августа, станет чуть теплее и прекратятся осадки. Воздух в уральской столице прогреется днем до +21 градуса по Цельсию, сообщили Накануне.RU в Уральском гидрометцентре.

По данным синоптиков, предстоящей ночью в уральской столице будет +10-12 градусов, днем столбик термометра покажет от +19 до +21 градуса. Ночью будет идти дождь, но в светлое время суток он закончится.

Что же касается выходных, то 11 августа температура поднимется до +22, а 12 августа до +25 градусов. Дождей не ожидается.

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10.08.2018 10:03 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:03 Екб

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Выходные в Екатеринбурге будут тёплыми
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