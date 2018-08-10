В Екатеринбурге нашли билборды со скрытой рекламой наркоторговли. УФАС возбудило дело

Управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении организаций "Проспект Медиа" и ООО "Хэт-Трик". Причиной стала сомнительная реклама на билборде с неким призывом распространять наркотики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФАС.

Рекламная конструкция была замечена в мае 2018 г. по улице Большакова, 85 и Большакова, 65 в Екатеринбурге.

"Кадровое агентство "Филин" объявляет набор на вакансию "Удаленный кадровый агент". Для всех желающих мы предлагаем стабильный финансовый доход от 50 тыс., не выходя из дома. Компания платит за каждого привлеченного Агентом сотрудника. Работа на дому, в интернете, на телефоне. График свободный. Обязанности: поиск и привлечение сотрудников разных специальностей на вакантные должности по всей России. Филин. Кадровое агентство", - такой текст был размещен на билборде.

Кроме того, в качестве контактной информации в рекламе указали только адреса в мессенджерах.

Антимонопольный орган посчитал, что кадровое агентство "Филин" завуалировало рекламу агентских услуг в сфере незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.