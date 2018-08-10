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"Рублевой катастрофы не будет, если Набиуллина не устроит рукотворную девальвацию" Госдепартамент США заявил о введении нового санкционного пакета против России с 22 августа, ограничения коснутся поставок в страну электронных компонентов  и ряда других товарных позиций, имеющих стратегическое значение для развития и выживания отечественной экономики. На фоне этих новостей курс рубля по отношению к паре доллар-евро вечером 8 августа провалился до самых низких значений.
09.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Дума Екатеринбурга нового созыва будет расколота" Избирательная комиссия Екатеринбурга объявила об истечении срока принятия решений о регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах в представительный орган уральской столицы. По мнению экспертов, представительный орган следующего созыва, как и прежде, будет сформирован по принципу противостояния между депутатами "от горадминистрации" и "от области". Пока в этой борьбе побеждает команда "областников".
10.08.2018
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В Екатеринбурге нашли билборды со скрытой рекламой наркоторговли. УФАС возбудило дело
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баннер, билборд, рекламный щит, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении организаций "Проспект Медиа" и ООО "Хэт-Трик". Причиной стала сомнительная реклама на билборде с неким призывом распространять наркотики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФАС.
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Рекламная конструкция была замечена в мае 2018 г. по улице Большакова, 85 и Большакова, 65 в Екатеринбурге.

"Кадровое агентство "Филин" объявляет набор на вакансию "Удаленный кадровый агент". Для всех желающих мы предлагаем стабильный финансовый доход от 50 тыс., не выходя из дома. Компания платит за каждого привлеченного Агентом сотрудника. Работа на дому, в интернете, на телефоне. График свободный. Обязанности: поиск и привлечение сотрудников разных специальностей на вакантные должности по всей России. Филин. Кадровое агентство", - такой текст был размещен на билборде.

Кроме того, в качестве контактной информации в рекламе указали только адреса в мессенджерах.

Антимонопольный орган посчитал, что кадровое агентство "Филин" завуалировало рекламу агентских услуг в сфере незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

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10.08.2018 09:53 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:53 Екб

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В Екатеринбурге нашли билборды со скрытой рекламой наркоторговли. УФАС возбудило дело
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