Представители обвиняемых в нападении на пермскую школу учеников начали знакомиться с материалами дела

Окончено расследование дела о нападении двух подростков на пермскую школу №127. В отношении одного из учеников уточнена статья: следователи назвали хулиганство мотивом налета, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее один из подростков попал на лечение в психиатрическую больницу. Действия второго, вменяемого пермяка, квалифицированы как "покушение на убийство двух и более лиц, в том числе и малолетних, в составе группы лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений", хотя изначально хулиганство не фигурировало в обвинении, сообщает "Коммерсант-Прикамье". Сейчас представители обвиняемых знакомятся с материалами дела.

Напомним, 15 января двое вооруженных ножами подростков напали на учеников. Педагог Наталья Шагулина приняла удар на себя. Защищая своих подопечных, она получила 17 ран. Президент наградил ее медалью "За отвагу".