Следственный комитет проверит свердловский лагерь, где отравились шестеро детей

Следственный комитет выясняет обстоятельства ухудшения здоровья воспитанников детского лагеря на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области, состояние здоровья у детей из Сысерти ухудшилось 6 августа. По предварительным данным, из лагеря увезли шестерых воспитанников с подозрением на кишечную инфекцию. На данный момент их состояние удовлетворительное, в больницу дети не помещались, их отправили домой для амбулаторного лечения.

Сейчас следователи СКР выясняют все обстоятельства и причины, из-за которых произошло ухудшение состояния здоровья воспитанников. Как добавили в ведомстве, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что речь идет о лагере "Чайка". Свои проверки также начали Роспотребнадзор и прокуратура.