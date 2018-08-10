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Въезд в Сургут разгрузят от пробок автострадой 4"З"
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(2018) | Фото: пресс-служба мэрии сургута

Под Сургутом планируется построить новую автомагистраль, которая должна будет распустить пробку на въезде в город со стороны Белого Яра, которая в часы пик растягивается до самого поселка. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургута, автостраду под рабочим названием 4 "З" построят совместно город и район, документы по итогам переговоров направлены в округ.

Согласно генеральному плану Сургута, трасса протяженностью 4 км пройдет по уже существующей просеке от Югорского тракта (в районе площадки отстоя пассажирского транспорта) вдоль дачных кооперативов "Кедр" и "Кедр-1", поселка Снежный и до автодороги, ведущей в поселок Белый Яр. При проектировании будет учтено пересечение дороги с лыжероллерной трассой, которую проведут по тоннелю под новой автодорогой. Так что водители транспорта не будут пересекаться с любителями спорта.

"Необходимость этой дороги очевидна: многие жители поселка Белый Яр работают в Сургуте, и каждый день ездят в город и обратно на личном транспорте. Соответственно, автомобильная дорога по Тюменскому тракту перегружена. Строительством и вводом в эксплуатацию автотрассы 4 «З» мы убьем двух зайцев: разгрузим Тюменский тракт и создадим для жителей поселка Белый Яр кратчайший путь, что позволит им сэкономить время. И в перспективе это может стать толчком для дальнейшего развития этого населенного пункта", - рассказал Вадим Шувалов.

Проектировщики утверждают, что, в отличие от прокладки дорог в условиях городской застройки при больших объемах перекладки коммуникаций, каких-либо трудностей при строительстве этого объекта не предвидится – в целом дорога пройдет по малоосвоенной территории. Сложности могут возникнуть только финансовые. Сейчас ведутся переговоры с Сургутским районом для того, чтобы заключить соглашение о взаимодействии по строительству и эксплуатации этого участка дороги.

"Соглашение о сотрудничестве по строительству дороги сейчас прорабатывается. Мы хотим, чтобы этот проект стартовал как можно быстрее. Поэтому уже на сентябрьском заседании Думы планируем обратиться к депутатам по вопросу изыскания средств на проектирование дороги. На проектирование дороги потребуется около 11 миллионов", - пояснил глава Сургута 

Хотя сроки строительства во многом будут зависеть от решения администрации Сургутского района, по оптимистичным прогнозам автотрасса может быть запущена уже через три года. Но осуществление проекта силами одних лишь муниципалитетов нереально, необходима поддержка со стороны окружного бюджета. Требуемые средства будут определяться после разработки проектно-сметной документации, но по предварительным подсчетам на строительство потребуется не менее полутора миллиардов рублей.

Соответствующие обращения  по поводу выделения дополнительных средств на реализацию проекта уже направлены главой Сургута в округ. Власти экономической столицы Югры надеются, что при рассмотрении заявки в первую очередь будет учтен тот факт, что речь идет о тесном межмуниципальном сотрудничестве: транспортная магистраль,  связавшая два муниципалитета, даст возможность жителям Сургутского района практически беспрепятственно добираться до административного центра.

"С помощью автодороги 4 "З" мы перераспределим транспортные потоки и разгрузим не только Тюменский тракт, но и перекрестки Югорского тракта с улицами Киртбая и Показаньева, которые, по сути, являются воротами в город", - уверен глава Сургута Вадим Шувалов.

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10.08.2018 09:32 Мск | Сургут | информационная служба Накануне.RU
11:32 Екб

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Въезд в Сургут разгрузят от пробок автострадой 4"З"
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