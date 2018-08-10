"Быстрый снос?" В Березниках произошел пожар в "формальдегидном" доме, который решено снести

В Березниках произошел пожар в одном из "формальдегидных" домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления МЧС.

"Сообщение поступило в 15.48 9 августа. Площадь возгорания – 30 "квадратов". Выезжали 4 цистерны и 10 спасателей. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. В 16.00 огонь ликвидировали и до 16.30 вели проливку здания", - уточнили в управлении.

Отметим, 23 июля краевое Управление капстроительства заключило контракт с застройщиком-победителем на снос формальдегидных домов. Работы уже начались. Предстоит разобрать 58 двухэтажных деревянных и панельных домов в кварталах № 13, 17, 18 и 22, а также вывести весь строительный мусор. На это отведено 75 дней.

Аукцион на демонтаж стартовал 9 июля и длился два дня. Победителем стала пермская компания "МОНТАЖ-УРАЛ". Освободившуюся площадку отдадут под жилую застройку. Участок площадью 38,5 га уже оснащён всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, что позволит сэкономить деньги.

Напомним, в декабре 2006 – апреле 2008 гг. в Березниках развернулась стройка жилья. Здания эти нужны были для переселения людей из аварийной зоны провала грунта. Итог – 89 построенных и заселенных домов не были безопасными для жизни людей. В них была очень высокой концентрация формальдегида, опасного для здоровья человека. Микрорайон строился после аварии на БКПРУ-1. Тогда, напомним, обрушился грунт на месте выработки карналлитовых руд. Позднее Роспотребнадзор нашел превышения концентрации формальдегида – токсичного газа. Источник химикатов – строительные материалы.