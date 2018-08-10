В Петербурге гендиректор строительных компаний похитил у дольщиков 482 миллиона рублей

В Петербурге полицейские задержали генерального директора строительных компаний, подозреваемого в хищении денежных средств у дольщиков. Ущерб идет на сотни миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 54-летний гендиректор вместе с неустановленными лицами под предлогом строительства многоквартирных жилых домов во Всеволожском районе присвоил деньги людей, которые заключили с ним договоры об участии в долевом строительстве.

По данным полиции, от его противоправной деятельности пострадали более тысячи человек, а общая сумма ущерба превысила 482,3 млн руб.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, генеральный директор задержан. По ходатайству следователей ГСУ он заключен под стражу.