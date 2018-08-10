Затраты пермских аграриев из-за роста цен на топливо компенсирует федеральный и краевой бюджет

Аграрии Пермского края получат дополнительные средства на приобретение дизельного топлива. На эти цели из резервного фонда Правительства России выделено 5 млрд руб., которые будут распределены между регионами. Уже известно, что Прикамье на возмещение расходов сельхозпроизводителей по закупке дизеля получит 55,3 млн руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

Кроме выделенных федералами 55 миллионов, краевой бюджет предусмотрел софинансирование еще на 20,4 млн рублей.

Напомним, весной этого года значительно выросли цены на топливо, что существенно увеличило затраты аграриев в период подготовки к посевной кампании. Сельхозтоваропроизводители обращались в краевое министерство сельского хозяйства и продовольствия с просьбой рассмотреть возможность частично компенсировать затраты. Чиновники минсельхозпрода провели мониторинг дополнительных затрат, возникших из-за повышения цен. В результате в федеральный Минсельхоз было направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность оказания дополнительной финансовой помощи краевым сельхозорганизациям.

Господдержку аграрии получат до конца текущего года.