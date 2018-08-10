4:0 в Минске: "Зенит" потерпел самое крупное поражение в еврокубках за последние 29 лет

Питерский "Зенит" потерпел самое крупное поражение в европейских кубках за последние 29 лет.

В четверг российский клуб в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы разгромно уступил на выезде минскому "Динамо" со счетом 0:4. Как сообщает Чемпионат, команда из Санкт-Петербурга потерпела самое крупное с 1989 года поражение в еврокубках - тогда "Зенит" проиграл немецкому "Штутгарту" в Кубке УЕФА со счетом 0:5.

Ответный матч против "Динамо" состоится 16 августа в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее другой российский клуб - "Спартак" - проиграл греческому ПАОК в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.