Житель Екатеринбурга получил тюремный срок за стрельбу в прохожих из автомата

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Александру Волкову за беспорядочные выстрелы из автомата Калашникова во дворе дома, а также за угрозу убийства прохожих. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд назначил мужчине 1 год 10 месяцев колонии строгого режима.

Инцидент произошел вечером 1 сентября 2017 г. во дворе дома на улице Прибалтийская, 31. Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии прохожих несколько раз выстрелил в разные стороны из охолощенного автомата Калашникова.

В результате действий пьяного мужчины оказано негативное психическое воздействие на жильцов дома, прохожих, в том числе и детей. Кроме того, осужденный произвёл выстрелы из автомата по двум местным жителям, угрожая им убийством.

Александра Волкова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) и частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).