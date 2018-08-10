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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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09.08.2018
общество ;
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Житель Екатеринбурга получил тюремный срок за стрельбу в прохожих из автомата
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киллер, автомат калашникова (2015) | Фото: job-sbu.org

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Александру Волкову за беспорядочные выстрелы из автомата Калашникова во дворе дома, а также за угрозу убийства прохожих. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд назначил мужчине 1 год 10 месяцев колонии строгого режима.

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Инцидент произошел вечером 1 сентября 2017 г. во дворе дома на улице Прибалтийская, 31. Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии прохожих несколько раз выстрелил в разные стороны из охолощенного автомата Калашникова.

В результате действий пьяного мужчины оказано негативное психическое воздействие на жильцов дома, прохожих, в том числе и детей. Кроме того, осужденный произвёл выстрелы из автомата по двум местным жителям, угрожая им убийством.

Александра Волкова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) и частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).

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10.08.2018 08:45 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:45 Екб

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Житель Екатеринбурга получил тюремный срок за стрельбу в прохожих из автомата
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