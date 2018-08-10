Отравились шесть детей. Прокуратура подключилась к проверке детского лагеря в Сысерти

в этот день
10.08.18
09:16
В Екб.11:16
Мособлизбирком зарегистрировал подгруппу по проведению пенсионного референдума
"Ростех" предупредил о риске остановки производителя БМП
Никто не забыт? На мемориале Победы в Салехарде стерлись фамилии фронтовиков
Главное
Помощник Путина предложил изъять сверхдоходы у металлургов на исполнение "майского указа"

Тема дня
"Рублевой катастрофы не будет, если Набиуллина не устроит рукотворную девальвацию" Госдепартамент США заявил о введении нового санкционного пакета против России с 22 августа, ограничения коснутся поставок в страну электронных компонентов  и ряда других товарных позиций, имеющих стратегическое значение для развития и выживания отечественной экономики. На фоне этих новостей курс рубля по отношению к паре доллар-евро вечером 8 августа провалился до самых низких значений.
09.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Экология и саммиты. Уральский полпред проинспектировал город ШОС и БРИКС Полпред в столице Южного Урала посетил аэропорт, стройплощадку конгресс-холла "Таганай", ознакомился с работой универсального рельсобалочного стана на Челябинском металлургическом комбинате, провел два совещания и двустороннюю встречу с губернатором региона Борисом Дубровским. Каковы итоги этой инспекции для региональной власти?
09.08.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
"Оценка – отвратительно": жители Североуральска оценили действия властей при ЧП с водой
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 232

Отравились шесть детей. Прокуратура подключилась к проверке детского лагеря в Сысерти
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

столовая, питание, еда (2015) | Фото:https://www.facebook.com/alshevskix?fref=photo

Прокуратура организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью детей из оздоровительного лагеря "Чайка" в Сысерти. Шесть воспитанников разного возраста пожаловались на недомогание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства.
Читайте также:

Инцидент произошел 6 августа, у детей выявлены схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. Дети с признаками острой кишечной инфекции были изолированы. На данный момент состояние всех детей, отдыхавших в лагере, удовлетворительное.

Кроме того, известен предполагаемый источник заражения - мойщица посуды, у которой был обнаружен норовирус. Ее отстранили от работы.

"Прокуратура проводит проверку на предмет наличия трудовых отношений с указанным работником и прохождения ею необходимых медицинских обследований, обязательных для работы в детском учреждении", - сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что организацией детского лагеря занимается МКУ департамент образования администрации Екатеринбурга. Питание в лагере организовано индивидуальным предпринимателем, а еду готовили на территории учреждения.

Напомним, что Роспотребнадзор также проводит проверку в лагере - отобраны пробы продуктов питания, воды и дезинфицирующих средств, сделаны смывы с поверхностей помещения пищеблока, обследован персонал детского учреждения.

В настоящее время в лагерь работает в обычном режиме, там находится 150 детей.

Другие новости по темам: детский лагерь, отравление, проверка, кишечная инфекция, вирус, дети
10.08.2018 08:07 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:07 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.08.2018 07:40 Мск
В лагере на Среднем Урале дети подхватили кишечную инфекцию. Роспотребнадзор организовал проверку








Добавить комментарий:

Отравились шесть детей. Прокуратура подключилась к проверке детского лагеря в Сысерти
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+