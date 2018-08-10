Отравились шесть детей. Прокуратура подключилась к проверке детского лагеря в Сысерти

Прокуратура организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью детей из оздоровительного лагеря "Чайка" в Сысерти. Шесть воспитанников разного возраста пожаловались на недомогание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел 6 августа, у детей выявлены схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. Дети с признаками острой кишечной инфекции были изолированы. На данный момент состояние всех детей, отдыхавших в лагере, удовлетворительное.

Кроме того, известен предполагаемый источник заражения - мойщица посуды, у которой был обнаружен норовирус. Ее отстранили от работы.

"Прокуратура проводит проверку на предмет наличия трудовых отношений с указанным работником и прохождения ею необходимых медицинских обследований, обязательных для работы в детском учреждении", - сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что организацией детского лагеря занимается МКУ департамент образования администрации Екатеринбурга. Питание в лагере организовано индивидуальным предпринимателем, а еду готовили на территории учреждения.

Напомним, что Роспотребнадзор также проводит проверку в лагере - отобраны пробы продуктов питания, воды и дезинфицирующих средств, сделаны смывы с поверхностей помещения пищеблока, обследован персонал детского учреждения.

В настоящее время в лагерь работает в обычном режиме, там находится 150 детей.