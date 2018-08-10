Медведев об усилении санкций: "Это объявление экономической войны"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что усиление антироссийских санкций нужно расценивать как объявление экономической войны.

Напомним, 22 августа американские власти введут очередные санкции против России из-за "дела Скрипалей". Ограничительные меры будут касаться запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Второй раунд санкций предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании "Аэрофлот" летать в США, а также сокращение до минимума двухсторонней торговли.

Как заявил Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника, он "не хотел бы комментировать" разговоры о будущих санкциях.

"Но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо - это объявление экономической войны", - цитирует премьера РИА Новости.

По его словам, на эту войну необходимо будет реагировать "экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости - и иными методами".

"И наши американские друзья это должны понимать", - добавил Медведев.

Напомним, ранее стало известно, чего власти США хотят добиться, вводя антироссийские санкции.