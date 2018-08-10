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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
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от издателя  |  комментариев: 5


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общество ;
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Новости
10.08.2018 08:01 Мск (10:01 Екб)
общество | Челябинская область
На Южном Урале компании "Ресурс" и "Андроидная техника" получат земельные участки без торгов для развития инвестпроектов
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губернатор Челябинской области (2018) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Борис Дубровский поддержал развитие двух инвестпроектов в Челябинской области – "Производственно-логистический комплекс ООО "Ресурс" и АО "Производственный комплекс научно-производственного объединения "Андроидная техника". Соответствующее решение было принято на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

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Компании "Ресурс", которая выпускает продукцию под брендом "Увелка", нужен земельный участок для расширения производственных и логистических комплексов с целью увеличения доли на рынке круп и овсяных хлопьев. Объем инвестиций в проект превысит 3 млрд рублей. Будет создано 80 рабочих мест. Компания планирует экспортировать продукцию в Китай. Совет одобрил заявку "Ресурса" – предприятию будет предоставлен без торгов участок, расположенный в непосредственной близости от существующего производства в Увельском районе.

Второй проект принадлежит научно-производственному объединению "Андроидная техника". Компания занимается разработкой роботов, робототехники на колесном и гусеничном ходу, а также передвижных устройств для людей с ограниченными возможностями. Компании требуется участок для размещения испытательного полигона, производственного цеха и закрытого полигона для предпродажной подготовки. Инвестиции превысят 760 млн рублей, будет создано150 рабочих мест.

Борис Дубровский подчеркнул, что региональные власти и дальше будут поддерживать проекты, реализующие прорывные идеи, потому что это нужно новой экономике.

"По сути, такие производства мы обсуждаем на "ИННОПРОМЕ". Важно, чтобы их становилось больше на территории Челябинской области, чтобы талантливая молодежь оставалась у нас и у нее была возможность для реализации своих идей", – подчеркнул губернатор.

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10.08.2018 08:01 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:01 Екб

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На Южном Урале компании "Ресурс" и "Андроидная техника" получат земельные участки без торгов для развития инвестпроектов
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