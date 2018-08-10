В Югре пассажирский автобус врезался в грузовик, есть жертвы

Смертельная авария произошла на трассе Сургут – Товарный парк НГДУ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.
Читайте также:
В Тюменской области фура протаранила колонну машин. Погибли 3 человека, пострадала беременная женщина и дети
Около 20.00 9 августа на 30 км трассы пассажирский автобус "Кароса" и грузовик "Урал". По предварительным данным, водитель вывел автобус на "встречку" и допустил столкновение с грузовиком.
Водитель "Каросы" погиб на месте. Водитель "Урала" и три пассажира автобуса пострадали. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.