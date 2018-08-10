Вывоз капитала из России увеличился в 2,5 раза

В январе-июле чистый отток капитала из России составил $21,5 млрд, что в 2,5 раза больше, чем показатель в аналогичном периоде 2017 г. Данные приводит Центральный банк РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее ЦБ сообщил о снижении вывоза капитала частным сектором во втором квартале 2018 г., однако по сравнению с 2017 г. объемы все равно увеличились.

Динамику за семь месяцев ЦБ объясняет ростом иностранных активов прочих секторов, в это время обязательства российских банков перед нерезидентами сокращаются.

Напомним, сенат США сообщил о подготовке нового пакета санкций, который может заблокировать долларовые расчеты российских банков и запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом.